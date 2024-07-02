Вчера, 1 июля, украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram.
Он отметил, что российская пропаганда придумывает истории о якобы уничтоженном большом количестве украинских самолетов.
"В который раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника", - подчеркнул Олещук
Он поблагодарил украинских пилотов за отличную работу.
На видео Телеграм-канала "Крымский ветер", которое он продемонстрировал, видно взрыв и детонирование боеприпасов.
Удар по Крыму - что известно
Как сообщал УНИАН, 1 июля 2024 года во временно оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы. В небе были видны столбы черного дыма.
Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, что целью удара могли быть пусковые установки "Шахедов", поскольку взрывы раздавались в районе, который оккупанты часто используют для запусков дронов.
Эксперт добавил, что рядом с Балаклавскими бухтами расположены российские подводные лодки. Также в районе Балаклавы базируются вражеские расчеты для пусков "Шахедов".