Командующий Олещук "подколол" россиян по поводу "уничтоженных" самолетов, которые попали по складу боеприпасов.

Вчера, 1 июля, украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram.

Он отметил, что российская пропаганда придумывает истории о якобы уничтоженном большом количестве украинских самолетов.

"В который раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника", - подчеркнул Олещук

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Он поблагодарил украинских пилотов за отличную работу.

На видео Телеграм-канала "Крымский ветер", которое он продемонстрировал, видно взрыв и детонирование боеприпасов.

Удар по Крыму - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2024 года во временно оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы. В небе были видны столбы черного дыма.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, что целью удара могли быть пусковые установки "Шахедов", поскольку взрывы раздавались в районе, который оккупанты часто используют для запусков дронов.

Эксперт добавил, что рядом с Балаклавскими бухтами расположены российские подводные лодки. Также в районе Балаклавы базируются вражеские расчеты для пусков "Шахедов".

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