Сейчас в городе спокойно, ситуация контролируемая.

Сегодня утром, 20 мая, в Киеве сообщали о звуках взрывов. Это сработали силы противовоздушной обороны, никаких чрезвычайных ситуаций в столице не зафиксировано.

Об этом первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник сообщил в эфире информационного телемарафона.

"На данный момент никаких чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано. Действительно, сработали силы противовоздушной обороны, сейчас в городе более-менее спокойно", - сказал он.

Напомним, накануне на Киевщине сбили российский беспилотный летательный аппарат.

Ранее в Киевской военной администрации заявили, что непосредственной угрозы столице сегодня нет, но военное руководство разработало план обороны на случай худшего сценария повторного наступления врага.

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