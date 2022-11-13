В Черкасской области сработала ПВО / фото facebook.com/kpszsu

Вечером 12 ноября 2022 года в Черкасской области во время сигнала воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Как сообщил в своем Telegram глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, сработала украинская система противовоздушной обороны. 

"В Черкасской области во время крайней тревоги сработала ПВО", – заявил Табурец. 

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При этом, глава ОВА не сообщил других деталей. 

Отмечается, что в Черкасской области объявляли воздушную тревогу с 23:25 до 23:53.

Ситуация в Черкасской области

Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по регионам Украины. 

В ночь на субботу, 22 октября 2022 года, российские оккупанты атаковали Черкасскую область с помощью дронов-камикадзе. Россияне запустили по области 5 беспилотников.

Ранее сообщалось, что жительница Черкасс Татьяна Дробот, которая присылала россиянам фотографии расположения объектов Вооруженных сил и укреплений, приговорена к 10 годам лишения свободы.

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