В Черкасской области объявляли воздушную тревогу с 23:25 до 23:53.

Вечером 12 ноября 2022 года в Черкасской области во время сигнала воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Как сообщил в своем Telegram глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, сработала украинская система противовоздушной обороны.

"В Черкасской области во время крайней тревоги сработала ПВО", – заявил Табурец.

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При этом, глава ОВА не сообщил других деталей.

Отмечается, что в Черкасской области объявляли воздушную тревогу с 23:25 до 23:53.

Ситуация в Черкасской области

Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по регионам Украины.

В ночь на субботу, 22 октября 2022 года, российские оккупанты атаковали Черкасскую область с помощью дронов-камикадзе. Россияне запустили по области 5 беспилотников.

Ранее сообщалось, что жительница Черкасс Татьяна Дробот, которая присылала россиянам фотографии расположения объектов Вооруженных сил и укреплений, приговорена к 10 годам лишения свободы.

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