Огромная воронка на месте взрыва слишком велика для имеющихся у ВСУ средств поражения.

Мощный взрыв в Краснодарском крае, который прогремел под вечер 2 июля вблизи аэродрома в Приморске-Ахтарске, вероятно, произошел по вине самих россиян и не был обстрелом со стороны ВСУ. Аргументы в пользу этой версии привел военный обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что огромная воронка на месте взрыва не могла появиться в результате воздействия тех видов дальнобойного оружия, которыми располагает Украина.

"Очевидно, что это никакая не Storm Shadow, SCALP или некое иное средство поражения. Воронка для этого слишком велика и больше похожа на результат воздействия ракеты Х-22", – заявил эксперт.

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Коваленко подчеркнул, что российские ракетоносцы Ту-22М3 запускают ракеты Х-22 по разным траекториям, и часть из них пролегает как раз через район Приморско-Ахтарска.

"В свою очередь, прекрасно известно о том, что Х-22 это не только очень неточная ракета, но и дефективная, в особенности в вопросах надёжности её топливной системы", – пишет Коваленко.

По его словам, в 2022 году только над Чёрным морем зафиксировано падение в воду трех ракет Х-22 из-за отказа топливной системы.

"И в связи с этим следует задаться вопросом, а были ли в момент инцидента в Краснодарском крае в воздухе носители ракет Х-22. Если да, то можем поздравить Приморск-Ахтарск с успешным принятием эстафеты от Воронежа и Белгорода", – резюмировал аналитик.

Россия бомбит Воронеж и Белгород

Время от времени российская военная авиация наносит бомбовые удары по российским же городам. Буквально недавно во время скоротечного мятежа "Группы Вагнера" российские вертолеты разбомбили крупную нефтебазу в Воронеже.

А в апреле российский штурмовик сбросил сразу две авиабомбы на оживленный проспект в Белгороде. Одна бомба взорвалась, образовав огромную воронку, а вторая не сдетонировала и просто зарылась в грунт. Лишь чудом никто не погиб.

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