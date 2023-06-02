Враг начал срочно вывозить свое оборудование из морского порта по сухопутной дороге.

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил информацию, что оккупанты после сегодняшней "бавовны" срочно покидают порт Бердянска. В эфире информационного телемарафона он рассказал, что корабли, которые заходили в порт, чтобы загрузиться похищенным украинским зерном и оборудованием, покидают город.

"Действительно, местные жители сообщают, что после взрыва, который был в Бердянском порту несколько часов назад, враг начал быстро как вывозить свое оборудование из Бердянского порта по сухопутной дороге, так и отводить корабли, которые приехали загружать, точнее сказать, воровать наше зерно. Пока нет информации, загружены они или нет, но точно там им не место", - акцентировал Федоров в эфире информационного телемарафона.

Мэр Мелитополя добавил, что враг вывозит украинское зерно не только морем и кораблями, но и железнодорожным транспортом. "Поэтому надеемся, что наши героические военные в ближайшее время освободят наши временно оккупированные территории и мы сможем это окончательно прекратить", - подчеркнул Федоров.

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Взрывы в Бердянске - что известно

Сегодня во временно оккупированном российскими захватчиками Бердянске Запорожской области раздались мощные взрывы. По информации местных телеграмм-каналов, "бавовна" была в морском порту, отмечалось, что оттуда начали убегать вражеские суда.

Это уже не первый взрыв в порту Бердянска. В частности, в прошлый раз в результате удара по порту были повреждены российские корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

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