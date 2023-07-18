Автомобили продолжали заезжать на мост даже после второго взрыва.

Во время взрывов на Крымском мосту оккупационные службы снова растерялись и не смогли адекватно действовать.

Как пишет российский проект ВЧК-ОГПУ, даже во время взрывов на мост продолжали заезжать автомобили. "На защиту Крымского моста потрачены миллиарды бюджетных рублей. Регулярно проводятся учения и слаживания служб. Но, даже после октябрьской атаки, спустя десять месяцев, связка МО-ФСБ-Росгвардия-местные власти вновь не смогла сработать, как нужно", - говорится в сообщении.

По их данным, первый взрыв прозвучал, когда мост был заполнен автомобилями, а сотрудники безопасности рутинно досматривали поток машин. Когда пропал свет, резервные генераторы не включились, а силовики не смогли перекрыть движение.

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После второго взрыва водители в панике разворачивались и свободно передвигались по полосам, а постовые просто не знали, что делать с теми, кто спешил выехать.

Взрыв на Крымском мосту: детали

Вчера утром оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие". Они перекрыли движение и предложили россиянам ехать через оккупированные территории Украины.

Позже стало известно, что серьезно поврежден один из пролетов автомобильной части моста. Россияне сразу обвинили в атаке Украину - по их словам, в 3:05 мост атаковали "украинские беспилотные надводные аппараты".

Путин вечером заявил, что мост якобы "не используют для перевозок военные" и пообещал "ответ".

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