В НАТО призвали Россию вернуть Украине контроль над Крымом

В Альянсе в очередной раз подчеркнули, что Крым - это территория Украины.

Североатлантический совет НАТО призвал Российскую Федерацию вернуть Украине контроль над оккупированным Крымом.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Альянса.

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"Пять лет назад Россия применила силу против Украины, чтобы незаконно и неправомерно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и большой проблемой для евроатлантической безопасности. Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаем и не будем признавать. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украины. Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Крым - это территория Украины", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что союзники глубоко обеспокоены злоупотреблениями правами человека и нарушениями, которые осуществляются де-факто российскими властями в незаконно аннексированном Крыму против украинцев, крымских татар и представителей других местных общин.

"Эти нарушения включают внесудебные казни, похищения, насильственные исчезновения, насилие, своевольные задержания, аресты и пытки. Несмотря на приказ Международного суда ООН, крымскотатарский орган самоуправления Меджлис, как и раньше, преследуется и запрещен на своей родной земле", - отмечают в НАТО.

"Альянс призывает Россию немедленно положить конец всем нарушениям и злоупотреблениям в незаконно аннексированном Крыму, освободить украинских политзаключенных и заложников и обеспечить организациям по международному мониторингу доступ в Крым. Любые попытки легитимизировать или нормировать незаконную и противоправную аннексию Крыма должны прекратиться, в том числе автоматическое введение российского гражданства, насильственное перемещение населения, призыв в вооруженные силы Российской Федерации и незаконное проведение российских избирательных кампаний", - говорится в заявлении.

Справка УНИАН. Североатлантический совет - это высший политический орган, принимающий решения в НАТО. Он осуществляет надзор за политическим и военным процессом, связанным с вопросами безопасности, влияющими на Альянс в целом. В состав Совета входит по одному представителю от каждой из стран-членов, которые заседают для обсуждения политики или оперативных вопросов, требующих коллективных решений, обеспечивая форум для широкомасштабных консультаций между государствами-членами по всем аспектам, которые влияют на мир и безопасность в их странах.