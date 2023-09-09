В результате подрыва авто один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения.

Украинскому подполью в Новой Каховке удалось провести успешную диверсию против оккупационной администрации на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Центр национального сопротивления, партизаны взорвали автомобиль оккупантов, который использовался для передвижения, охраны "бюллетеней" и "избирательных участков", во время так называемых, псевдовыборов, устроенных Россией на временно оккупированных территориях.

"В результате подрыва авто - один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения", - отмечают в ЦНС.

Видео дня

Там также напоминают, что оккупанты готовятся к проведению мобилизации на оккупированных территориях юга и уже создали сеть военкоматов на захваченных землях, но у них нет данных о гражданах.

"Поэтому враг использует "выборы", чтобы обновить информацию о мужском населении региона", - отмечают в ЦНС.

Псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины

Оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях юга и востока Украины так называемые "выборы". Таким образом россияне хотят легализовать своих ставленников в оккупационных органах на во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

В то же время жители регионов не желают участвовать в таких выборах, поэтому оккупанты заставляют украинцев "голосовать" на дому из-за низкой явки.

Также ранее сообщалось о мощных взрывах на "избирательном участке" в Бердянске.

Вас также могут заинтересовать новости: