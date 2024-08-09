В то же время он отметил, что пока очень рано говорить о том, кто может быть тем представителем РФ, с которым Украина готова встретиться.

Потенциальное приглашение на второй Саммит мира представителя от Российской Федерации не следует трактовать как начало переговоров с Москвой. Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Европейской правде".

Он отметил, что участие представителя России в следующем Саммите мира действительно возможно. По его словам, именно этому человеку будет передан согласованный совместный план по реализации каждого из 10 пунктов "формулы мира".

"Но это не означает начала переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь! Мы хотим, чтобы даже вот такая встреча, на которой можно передать этот план, происходила не в формате Украина-Россия, а в присутствии всех стран, которые поддержали наш план", – добавил глава Офиса президента. Видео дня

В то же время он отметил, что пока очень рано говорить о том, кто может быть тем представителем РФ, с которым Украина готова встретиться.

Чего ожидать от второго Саммита мира

Украина хочет провести второй саммит лидеров, который, как ожидается, состоится в этом году, чтобы проложить путь к прекращению боевых действий с российскими оккупантами. По данным Bloomberg, организацию саммита поручено Андрею Ермаку. Ключевое ожидание от этого мероприятия – что оно сформирует основные предпосылки для прекращения боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представители России должны там присутствовать. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в Москве не понимают, что имеется в виду под этой встречей.

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