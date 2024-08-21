Он отметил, что представители РФ не согласятся ехать ни на один из саммитов.

Готовя проведение второго саммита мира, украинские власти показывают миру, что инициатива по завершению войны в их руках.

Об этом рассказал политолог Олег Саакян, пишет РБК-Украина. Он считает, что Украине нужен саммит мира, чтобы не потерять инициативу и для того, чтобы другие мирные планы не могли состояться.

Саакян отметил, что саммит мира – это необходимость, а не механизм для достижения мира. "Саммит мира - это не о "вернуть все", это "о договориться" с миром о правилах игры, о том, как возвращать силу права и возложить эти договоренности на стол РФ и вынудить ее принять их", - объяснил эксперт.

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Так Украина может получить рычаги для того, чтобы работать с партнерами и побуждать их заставлять Кремль соблюдать правила, о которых договорился мир.

Он также допустил, что представители РФ не согласятся ехать ни на один из саммитов.

Саммит мира

В начале лета в Швейцарии прошел первый саммит мира, на котором присутствовали представители более чем 100 стран и международных организаций. Часть стран подписала итоговое коммюнике. Однако Индия, Бразилия, Таиланд и несколько других стран его не подписали коммюнике.

Обсуждение второго саммита мира началось сразу после окончания первого. Россию не приглашали на встречу, однако там заявили, что все равно не посетили бы ее.

По данным СМИ, второй мирный саммит может пройти в Саудовской Аравии, Катаре или Турции. Владимир Зеленский считает, что представители РФ должны там присутствовать.

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