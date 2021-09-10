"Мы ожидаем провокаций везде и готовы отреагировать везде", - говорит главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не исключает российских провокаций во время стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2021".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Залужный рассказал на брифинге.

"Относительно того, где мы ожидаем провокаций, мы ожидаем провокаций везде. И прежде всего, в районе проведения операций Объединенных сил, потому что противник использует любую возможность и любое мероприятие, чтобы показать свое влияние. Поэтому мы ожидаем провокаций везде и готовы отреагировать везде", - сказал Залужный.

Он добавил, что Россия накануне проведения этих учений уже прибегла к информационным провокациям, в том числе через распространение фейков относительно того, что эти учения угрожают распространением COVID-19.

При этом Залужный отметил, что ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины не вызывает обеспокоенности, в частности в ходе подготовительных мероприятий не выявлено ни одного больного.

"Объединенные усилия 2021": что известно об маневрах

Читайте такжеВ Киеве проходят военные учения – отрабатывается оборона столицы (фото, видео)Учения "Объединенные усилия 2021", которые будут проходить с 22 по 30 сентября, являются ответом на российские учения "Запад-2021" и фактором сдерживания агрессора.

В учениях примут участие около 12,5 тысяч военнослужащих, будет задействовано свыше 600 единиц вооружения и военной техники, в том числе около 85 танков, около 40 боевых бронированных машин, до 50 единиц ракетных и артиллерийских систем калибром более 100 мм, до 20 единиц боевых кораблей и до 30 вертолетов и самолетов.

Участие в стратегических командно-штабных учениях примут, кроме ВСУ, представители вооруженных сил Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.

Напомним, ранее в этом месяце на одном из полигонов на юге Украины военные зенитно-ракетного подразделения провели учения по противовоздушной обороне.

Автор: Дмитрий Хилюк