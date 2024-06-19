Это произошло в районе села Клещеевка.

Украинские бойцы "поймали" российский танк-черепаху вблизи Клещеевки (Донецкая область), захватили в плен его экипаж. Об этом сказал руководитель службы связей с общественностью 22-й ОМБР Виталий Соколенко в эфире телемарафона.

По его словам, украинские беспилотники обнаружили вражеский танк, который двигался по полям в районе села Клещеевка и начали за ним охоту. "В ходе охоты было совершено несколько сбросов. Экипаж был дезориентирован. Танк начал двигаться туда, где нам было нужно. Артиллерия также гоняла этот танк по полю", - рассказал Соколенко.

Он отмечает, что один из членов российского экипажа забаррикадировался внутри с гранатами и начал шантажировать украинских бойцов, что подорвет себя и таким образом героически погибнет вместе "с сараем". "Но наши пехотинцы еще и дипломаты - они убедили его в том, что лучше выжить и не погибать непонятно за что", - отмечает Соколенко. По его словам, члены вражеского экипажа взяты в плен, а одного из них, который пытался сбежать, задержала соседняя бригада.

Руководитель службы связей с общественностью 22-й ОМБР рассказал, что украинским бойцам сначала не удавалось справиться с российским танком, чтобы его привезти к нашим позициям. "Нашим ребятам, а среди них не было ни одного механика или водителя танка, сначала не получалось нормально поехать, они глохли, останавливались, но быстро разобрались, кстати, оба они инженеры, и своим ходом доехали до нужного места", - сказал Соколенко.

Также руководитель службы связей с общественностью 22-й ОМБР рассказал о ситуации на фронте, в частности, вблизи Часового Яра, где воюет бригада. "Ситуация остается напряженной. Враг продолжает атаковать. Часов Яр остается его основной целью, но стоим, уничтожаем врага, отражаем штурмы", - добавил он. Соколенко рассказал, что противник применяет против ВСУ все, что у него есть, в частности, дальнобойную артиллерию, штурмовую бомбардировочную авиацию, разведывательные авиационные комплексы.

Соколенко отмечает, что в основном штурмует вражеская пехота малыми группами - до мотострелкового отделения, чтобы отбивать наши позиции и закрепляться там. "Иногда использует мощные колонны техники. Несколько недель назад был штурм большой колонны, включая БМП, танки. Вместе с соседними подразделениями была отражена атака, много вражеской техники было уничтожено", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Военные Вооруженных сил Украины захватили российский так называемый "танк-сарай". Видео от 17 июня опубликовал Telegram-канал "Бросок Мангуста".

"Титаны из 22 ОМБР затрофеили танк "черепаху" и взяли в плен п*дарский экипаж", - говорится в подписи к видео.

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