ПВО уничтожила 7 вражеских БпЛА, шесть из которых - иранского производства.

В течение суток Вооруженные силы Украины нанесли удары по 19 районам сосредоточения сил оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла более 10 ударов. Подтверждено поражение 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника", - говорится в сообщении.

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Кроме того, ракетные войска и артиллерия за текущие сутки уничтожили два пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 10 других важных объектов врага.

"Подразделения противовоздушной обороны сбили 7 вражеских БпЛА. Шесть из них - иранского производства", - добавили в Генштабе.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на востоке и юге Украины. По данным Института изучения войны, украинские военные достигают значительных успехов в Херсонской области, при этом продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях.

4 октября украинские военные подтвердили освобождение от оккупантов 8 населенных пунктов Херсонщины: Любимовки, Хрещенивки, Золотой Балки, Беляевки, Украинки, Большой и Малой Александровки, Давыдова Брода.

В то же время россияне не прекращают попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Бахмут, Майорськ и Новомихайловка.

В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и два авиационных удара, совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали уже 61 тысячу оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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