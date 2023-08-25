Воины 30 отдельной механизированной бригады имени князя Острожского устроили "сафари" на технику оккупантов под Соледаром Донецкой области.
Как сообщает командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, операторы FPV-дронов эффективно отработали по вражеской технике на восточном участке фронта.
"Вблизи Соледара работает 30-я ОМБр. Украинские воины устроили "сафари" на технику и средства РЭБ оккупантов. Аэроразведчики находили цели и вместе с собратьями из других подразделений поразили их FPV-дронами", - отметил Сырский.
Потери оккупантов-актуальные данные
За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили еще почти полтысячи российских оккупантов и десятки единиц их военной техники. Общие боевые потери врага среди личного состава с начала полномасштабного вторжения и по 25 августа ориентировочно составили около 259 тыс. 630 (+470 в сутки) человек.
Танков противника было уничтожено 4 тыс. 378 (+3) единиц, боевых бронированных машин – 8 тыс. 521 (+10), артиллерийских систем – 5 тыс. 361 (+28) и реактивных систем залпового огня - 724 (+1).