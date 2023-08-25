Аэроразведчики удачно отработали по боевой технике и средствам РЭБ.

Воины 30 отдельной механизированной бригады имени князя Острожского устроили "сафари" на технику оккупантов под Соледаром Донецкой области.

Как сообщает командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, операторы FPV-дронов эффективно отработали по вражеской технике на восточном участке фронта.

"Вблизи Соледара работает 30-я ОМБр. Украинские воины устроили "сафари" на технику и средства РЭБ оккупантов. Аэроразведчики находили цели и вместе с собратьями из других подразделений поразили их FPV-дронами", - отметил Сырский.

Потери оккупантов-актуальные данные

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили еще почти полтысячи российских оккупантов и десятки единиц их военной техники. Общие боевые потери врага среди личного состава с начала полномасштабного вторжения и по 25 августа ориентировочно составили около 259 тыс. 630 (+470 в сутки) человек.

Танков противника было уничтожено 4 тыс. 378 (+3) единиц, боевых бронированных машин – 8 тыс. 521 (+10), артиллерийских систем – 5 тыс. 361 (+28) и реактивных систем залпового огня - 724 (+1).

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