На направлении Равнополь-Старомайорское военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях.

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, на направлении Равнополь-Старомайорское военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские войска там "наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

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На Лиманском направлении силы обороны вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Белогоровка и Дубрава, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские войска продолжают сдерживать наступление оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах северо - западнее Дубравы, возле Серебрянского лесничества и севернее Григоровки Донецкой области", - сообщил Ковалев.

Украинское контрнаступление

На нескольких участках фронта продолжается контрнаступление ВСУ. Ранее сообщалось, что украинским военным удалось освободить 8 населенных пунктов.

Так, по данным Института изучения войны, украинские военные имеют успехи, но в последние несколько дней наблюдается замедление контрнаступательных операций.

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