Россияне не смогут определять координаты объектов на земле, воде, в воздухе, заявил министр Федоров.

В Донецкой области дроном украинского производства уничтожено станцию наземной разведки армии РФ.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"FPV-дрон украинского производства в действии - у россиян минус станция наземной разведки в Донецкой области. Демилитаризация техники оккупантов - результат работы ударной роты БПЛА 24 ОМБр "Рарог", - отметил он.

По словам Федорова, украинские защитники обнаружили российскую станцию разведки Кредо-М1 и точно отработали по ней дроном.

"Теперь россияне не смогут определять координаты объектов на земле, воде, в воздухе и корректировать артиллерию. Спасибо воинам за работу. Работаем, чтобы "птичек" от Армии дронов было больше, а техники врагов - меньше", - подчеркнул он.

Армия дронов за неделю добралась до 189 целей РФ

Как сообщал УНИАН, с 28 августа по 4 сентября, ударными подразделениями ВСУ, которые получают оружие от Армии дронов, было поражено 189 единиц техники россиян.

Также было уничтожено 63 оккупантов, 29 орудий, четыре миномета, 29 грузовиков, 14 складов топлива, две РСЗО, 13 САУ, одно радиотехническое оборудование.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины прошли боевую подготовку на роботизированных платформах от армии дронов. Первая партия нового вооружения уже отправилась на фронт. В частности, туда передали 25 боевых турелей "Сабля" и 5 наземных платформ "Рысь". Технику распределили между 10 подразделениями Сил обороны, которые воюют по всей линии фронта.

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