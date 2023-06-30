Все было уничтожено дроном-камикадзе.

Народный депутат Украины прошлого 7 и 8 созывов Егор Фирсов, который сейчас воюет на фронте, показал видео уничтожения вражеского склада боеприпасов и пехоты.

В Facebook он сообщил, что в блиндаж "орки" заносили БК ночью и старательно его маскировали.

"Мы долго за ним (речь идет о блиндаже – УНИАН) наблюдали. Но комбат поставил задачу ударить по составу тогда, когда там будет находиться вражеская пехота.Так и сделали. Спалились "орки" на том, что один из них вышел "пописать", здесь мы их и подловили", - пишет Фирсов.

Он отмечает, что склад боеприпасов и пехота в блиндаже были уничтожены дроном-камикадзе.

При этом добавил, что командир учит подавать отчеты о впечатлениях вражеских позиций и техники "не через бумажки - а вместе с видео".

"Благодаря видео, мы можем анализировать наши действия, учиться сами, учить других и отчитываться за донаты. Так и делаем", - добавил Фирсов.

Потери РФ на фронте - последние данные Генштаба

Как сообщал УНИАН, Силы обороны ежедневно продолжают уничтожать российских оккупантов и технику на украинской земле.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения, в Украине погибло более 228 тыс. оккупантов.

За прошедшие сутки, 29 июня, украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 560 российских захватчиков.

Кроме того, враг потерял, 3 тыс. 41 танк, 7 тыс. 863 боевые бронированные машины, 4 тыс. 127 артиллерийских систем, 630 реактивных систем залпового огня, 389 средств противовоздушной обороны, 3 тыс. 519 беспилотников и 6 тыс. 785 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Также враг потерял 315 самолетов, 308 - вертолетов, 1261 крылатую ракету, 18 кораблей и 569 единиц специальной техники.

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