Российские захватчики могут все больше сдвигать линию боестолкновения, предупредил защитник Украины.

Российские оккупанты продвинулись в Донецкой области, поскольку в Вооруженных силах Украины серьезно не хватает пехоты.

О проблеме украинской армии рассказал военный с Горловского направления Евгений Иевлев во время эфира канала "Эспрессо":

"Без пехоты позиции не удерживаются... Поверьте, на тех рубежах, где враг продвинулся, сожжено очень много техники. Это серьезный удар для российской армии. Но ключевой вопрос: если нет пехоты, то кто будет держать рубежи?".

По его мнению, из-за недостатка пехоты россияне могут все больше сдвигать линию фронта. Военный считает, что нужно акцентировать внимание на мобилизации. "Все говорят, что россияне сделали что-то новое на фронте, что они имели такую динамику в Донецкой области, которую мы могли наблюдать с апреля после боев за Авдеевку. Ничего чрезвычайно нового там не было. Проблема заключается исключительно в том, что у нас очень серьезная нехватка пехоты", - подчеркнул боец.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось о ситуации на Донбассе

Российские захватчики уже длительное время пытаются продвигаться на востоке Украины. Украинские чиновники и эксперты не раз заявляли, что противники хотят взять под свой контроль весь Донбасс.

Врагам в Донецкой области удалось захватить несколько населенных пунктов. В частности, 30 сентября аналитик BILD Юлиан Рьопке написал, что россияне оккупировали села Крутой Яр и Красный Яр. Позже появилась информация, что ВСУ вышли из города Угледар.

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