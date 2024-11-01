Потери российских оккупантов резко возросли - за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 1460 вражеских оккупантов.
Общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны, по данным Генштаба ВСУ, опубликованным в Telegram, составляют уже около 696 410 захватчиков. Кроме того, украинские защитники уничтожили десятки единиц техники противника, в том числе еще 6 танков (общее количество "минусованных" - 9162), а также 20 боевых бронированных машин (18470).
Поражено также:
- артиллерийских систем - 20039 (+26):
- РСЗО - 1244 (+1);
- средств ПВО - 994 (+0);
- самолетов - 369 (+0);
- вертолетов - 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18088 (+25);
- крылатых ракет - 2628 (+1);
- кораблей/катеров - 28 (+0);
- подводных лодок - 1 (+0).
В Генштабе ВСУ добавили:
Украинские защитники еще уничтожили 28 038 (+77) единиц автомобильной техники и автоцистерн захватчиков, а также 3579 (+9) единиц специальной техники оккупантов.
В центре внимания российско-украинская война - свежие новости
Аналитики DeepState сообщили о продвижении российских захватчиков сразу на нескольких направлениях в Донецкой области. В частности, враг имел продвижение в сторону Курахово в районе Максимильяновки.
Между тем аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что захватчики начали использовать "Шахеды" с термобарическими боеголовками. Кроме того, у россиян появилось новое покрытие для термобарических артиллерийских систем ТОС-1А "Солнцепек". Они делают системы "невидимыми" для современных систем наведения и тепловизоров.