Силы обороны поразили 6 вражеских танков и 20 ББМ захватчиков.

Потери российских оккупантов резко возросли - за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 1460 вражеских оккупантов.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны, по данным Генштаба ВСУ, опубликованным в Telegram, составляют уже около 696 410 захватчиков. Кроме того, украинские защитники уничтожили десятки единиц техники противника, в том числе еще 6 танков (общее количество "минусованных" - 9162), а также 20 боевых бронированных машин (18470).

Поражено также:

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артиллерийских систем - 20039 (+26):

РСЗО - 1244 (+1);

средств ПВО - 994 (+0);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18088 (+25);

крылатых ракет - 2628 (+1);

кораблей/катеров - 28 (+0);

подводных лодок - 1 (+0).

В Генштабе ВСУ добавили:

Украинские защитники еще уничтожили 28 038 (+77) единиц автомобильной техники и автоцистерн захватчиков, а также 3579 (+9) единиц специальной техники оккупантов.

В центре внимания российско-украинская война - свежие новости

Аналитики DeepState сообщили о продвижении российских захватчиков сразу на нескольких направлениях в Донецкой области. В частности, враг имел продвижение в сторону Курахово в районе Максимильяновки.

Между тем аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что захватчики начали использовать "Шахеды" с термобарическими боеголовками. Кроме того, у россиян появилось новое покрытие для термобарических артиллерийских систем ТОС-1А "Солнцепек". Они делают системы "невидимыми" для современных систем наведения и тепловизоров.

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