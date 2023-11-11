Во время ночной атаки дронами удалось уничтожить 19 из 31 ударных беспилотников.

За прошедшие сутки украинские защитники в очередной раз успешно ударили по позициям российских войск. В частности, за сутки авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, ракетные войска поразили 8 артиллерийских средств, пункт управления, 4 района скопления российских военных и их техники, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

В то же время, по данным Генштаба, российские террористические войска продолжают наносить ракетные и авиационные удары, осуществлять обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам Украины.

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Так, за сутки россияне нанесли 5 ракетных и 83 авиационных ударов, совершили 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и мирных населенных пунктах. Сотни населенных пунктов оказались под огнем вражеской авиации и артиллерии.

Также РФ в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, противокорабельную ракету "Оникс", зенитную управляемую ракету С-300, управляемую ракету Х-31 и 31 ударный беспилотник типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной уничтожена одна ракета Х-59 и 19 ударных дронов. В результате российских террористических атак погибли и были ранены гражданские, разрушены и повреждены жилые дома, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.

Воздушная тревога в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, вечером, 10 ноября, в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что она связана с очередной российской атакой - враг запустил с южного и восточного направлений беспилотники типа Shahed.

В частности, противовоздушная оборона работала на подступах к Киеву.

По данным Воздушных сил ВСУ, удалось уничтожить 19 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Всего Россия запустила по Украине 31 "Шахед", 1 управляемую авиационную ракету Х-31, противокорабельную ракету П-800 "Оникс", а также зенитную управляемую ракету С-300.

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