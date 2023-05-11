Враг пытался под покровом ночи незаметно передвинуться на Донецком направлении фронта.

Вооруженные силы Украины оперативно уничтожили группу российских бронемашин, пытавшихся под покровом ночи продвинуться на Донецком направлении.

Магию уничтожения вражеской техники показали аэроразведчики ГУР МО Украины в Facebook. Отмечается, что благодаря "совиному зрению" разведки, очередная дюжина "российских" коробочек была превращена в кучу металла.

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ВСУ уничтожили "штурмовой" танк РФ

Напомним, что 7 мая СтратКом ВСУ похвастался успехами 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Ребята подловили вражеский танк, пытавшийся идти на "прорыв" на одной из позиций, и эффективно его уничтожили.

Тогда враг также рассчитывал, что украинская армия "не заметит" эту попытку на фронте.

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