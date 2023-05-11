Вооруженные силы Украины оперативно уничтожили группу российских бронемашин, пытавшихся под покровом ночи продвинуться на Донецком направлении.
Магию уничтожения вражеской техники показали аэроразведчики ГУР МО Украины в Facebook. Отмечается, что благодаря "совиному зрению" разведки, очередная дюжина "российских" коробочек была превращена в кучу металла.
ВСУ уничтожили "штурмовой" танк РФ
Напомним, что 7 мая СтратКом ВСУ похвастался успехами 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Ребята подловили вражеский танк, пытавшийся идти на "прорыв" на одной из позиций, и эффективно его уничтожили.
Тогда враг также рассчитывал, что украинская армия "не заметит" эту попытку на фронте.