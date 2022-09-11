Они выйдут на все участки границы нашей страны.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что украинские военнослужащие выйдут на все участки границы нашей страны.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня 200 дней нашего сопротивления, нашей борьбы, нашей отечественной войны - за свободу, за независимость, за право быть. В эти 200 дней нам немало удалось. Но самое важное, а потому самое трудное - впереди", - отметил глава государства.

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Он отметил, что украинские военнослужащие героически сдержали врага, а теперь "не сдерживают себя и гонят оккупанта на севере, юге и востоке - на всех направлениях, но двигаясь только к одному - вперед и к победе".

Зеленский отметил, что сегодня действия украинских воинов на севере, юге и востоке Украины "видят и отмечают все".

"Мир в восторге, враг - в панике. Украина гордится вами, верит в вас, молится за вас, ждет вас. Это непростой путь к победе. Но мы уверены, он вам по силам. Вы выйдете на нашу границу, на все ее участки. Увидите наши рубежи и вражеские спины. Увидите, как сияют глаза наших людей и пятки оккупантов. Они назовут это "жестами доброй воли". Мы назовем это победой", - подчеркнул президент.

Напомним, что по состоянию на 11 сентября украинские защитники освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине.

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