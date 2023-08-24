На Таврическом направлении украинские военные за прошедшие сутки обезвредили еще более 200 российских оккупантов, уничтожили более 20 единиц их техники.
"За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 639 обстрелов, нанес 6 ракетных и 12 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач", - сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
По словам командующего, за последние сутки потери врага составили 234 человека (безвозвратные - 62, раненые - 171), уничтожено 24 единицы военной техники противника. В частности, как отметил Тарнавский, было уничтожено девять ББМ, четыре артиллерийские системы и минометы, 11 единиц автомобильной техники.
"Также были уничтожены три склада боеприпасов и один пункт управления врага", - добавил он.
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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла два удара по пунктам управления, девять ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Общие боевые потери России с начала полномасштабной войны по состоянию на утро 24 августа 2023 года ориентировочно составили 259 160 человек.