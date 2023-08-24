Уничтожено 24 единицы военной техники противника, в том числе девять ББМ, четыре артиллерийские системы и минометы, 11 единиц автомобильной техники.

На Таврическом направлении украинские военные за прошедшие сутки обезвредили еще более 200 российских оккупантов, уничтожили более 20 единиц их техники.

"За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 639 обстрелов, нанес 6 ракетных и 12 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач", - сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По словам командующего, за последние сутки потери врага составили 234 человека (безвозвратные - 62, раненые - 171), уничтожено 24 единицы военной техники противника. В частности, как отметил Тарнавский, было уничтожено девять ББМ, четыре артиллерийские системы и минометы, 11 единиц автомобильной техники.

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"Также были уничтожены три склада боеприпасов и один пункт управления врага", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла два удара по пунктам управления, девять ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Общие боевые потери России с начала полномасштабной войны по состоянию на утро 24 августа 2023 года ориентировочно составили 259 160 человек.

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