Силы обороны Украины мощно накрыли позиции российских захватчиков в эти сутки. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
В частности, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Кроме того, украинские подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства и склад боеприпасов противника.
В то же время, враг нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.
Война в Украине - удары по оккупантам
Украинские воины отомстили за циничный удар по месту награждения воинов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Ответный Удар приняла российская 810-я бригада морской пехоты. ВСУ разгромили тыловую локацию в Донецкой области, где российские морпехи собрались на концерт по случаю дня ракетных войск и артиллерии РФ.
Украинский аэроразведчик Роберт Бровди (позывной "Мадяр") сообщил о по меньшей мере 25 уничтоженных оккупантах. Еще более сотни были ранены. Среди потерь и командный состав.