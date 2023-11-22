В частности, поражено менее 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Силы обороны Украины мощно накрыли позиции российских захватчиков в эти сутки. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства и склад боеприпасов противника.

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В то же время, враг нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Война в Украине - удары по оккупантам

Украинские воины отомстили за циничный удар по месту награждения воинов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Ответный Удар приняла российская 810-я бригада морской пехоты. ВСУ разгромили тыловую локацию в Донецкой области, где российские морпехи собрались на концерт по случаю дня ракетных войск и артиллерии РФ.

Украинский аэроразведчик Роберт Бровди (позывной "Мадяр") сообщил о по меньшей мере 25 уничтоженных оккупантах. Еще более сотни были ранены. Среди потерь и командный состав.

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