Уничтожено было 43 единицы вражеской военной техники.

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины уничтожили почти 400 российских оккупантов, которые пришли воевать против нашей страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Он отметил, что на Таврическом направлении враг нанес три авиаудара, провел 57 боевых столкновений и совершил 719 артобстрелов.

"Наши защитники и Защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери врага составили 399 человек", - написал командующий.

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Кроме того, уничтожено было 43 единицы военной техники российских захватчиков. Речь идет о пяти танках, семи боевых бронированных машинах, трех артиллерийских системах, 19 беспилотниках, шести автомобилях, трех единицах специальной техники, двух складах боеприпасов и еще одном важном объекте противника. Еще 32 единицы техники противника были повреждены.

Потери России в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов за время полномасштабного вторжения составляют уже около 354 тыс. 960 человек.

В частности, вражеских танков за это время было уничтожено 5 тыс. 899 единиц, боевых бронированных машин - 10 тыс. 956, а артиллерийских систем - 8 тыс. 366.

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