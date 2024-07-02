Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко пытается доказать так называемому президенту России Владимиру Путину, что есть угроза украинского вторжения, поэтому он сейчас не может участвовать в войне, а надо готовиться к отпору.
Об этом сказал военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Апостроф TV", комментируя слова Лукашенко, что его страну якобы пытаются втянуть в "разборки".
Эксперт отмечает, что на это надо реагировать абсолютно спокойно, не забывая, что происходит в российско-беларуских отношениях.
"Еще с начала так называемого СВО, еще когда только россияне шли через территорию Беларуси на спецоперацию, то они уже тогда пытались привлечь беларусов вместе с собой. И даже тогда, когда весь мир считал, что пару недель мы продержимся, что Россия обречена на победу, даже тогда Лукашенко "пропетлял", - подчеркнул Дикий.
Он напомнил, что Лукашенко предоставил России всю инфраструктуру, возможность с территории Беларуси начать интервенцию, но ни один беларуский солдат в ней участия не принимал.
"И с тех пор продолжается одна и та же история: Путин пытается дожать Лукашенко, чтобы он напрямую вступил в войну и чтобы беларуская армия оказала россиянам помощь, а Лукашенко все это время танцует чем дальше, то более хитрые танцы с бубном, которые сводятся к тому, что, конечно, товарищ Путин мы на вашей стороне, вам всем помогаем, но по разным причинам непосредственную в эту секунду вступить в войну не готовы", - сказал Дикий.
По его словам, беларуский диктатор объясняет российскому, что на западной границе с Польшей и Литвой такая ситуация, что ни одного солдата перебросить не может, что армия еще не готова и нужны совместные учения и при этом желательно на территории РФ.
"Он в очередной раз демонстрирует, что наоборот ему надо готовиться обороняться от украинского вторжения, а не ходить с россиянами, например, на Черниговщину. Не надо недооценивать Лукашенко - есть такая народная пословица "Глупое-глупое, а хитрое", - отметил Дикий.
По его словам, у Лукашенко еще со времен, когда он был председателем колхоза, огромный опыт как имитировать перед центром, что готов выполнять все указания, а на самом деле тихонько делать по-своему и не дать себя "втравить" в какую-то абсолютно безнадежную авантюру.
Ситуация на границе с Беларусью
Министерство обороны Беларуси заявило, что якобы Украина стягивает войска к их границе и пытается "втянуть страну в войну". Белорусский диктатор Александр Лукашенко отличился новыми угрозами и обвинениями. При этом пригрозил, что в случае "эскалации" в Беларуси "мир содрогнется".
В Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия будет пытаться информационно "раскачать" тему наступления из Беларуси, чтобы повлиять на логистику и растянуть украинские силы.