Лукашенко демонстрирует Путину, что Беларуси надо готовиться обороняться от украинского вторжения.

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко пытается доказать так называемому президенту России Владимиру Путину, что есть угроза украинского вторжения, поэтому он сейчас не может участвовать в войне, а надо готовиться к отпору.

Об этом сказал военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Апостроф TV", комментируя слова Лукашенко, что его страну якобы пытаются втянуть в "разборки".

Эксперт отмечает, что на это надо реагировать абсолютно спокойно, не забывая, что происходит в российско-беларуских отношениях.

Видео дня

"Еще с начала так называемого СВО, еще когда только россияне шли через территорию Беларуси на спецоперацию, то они уже тогда пытались привлечь беларусов вместе с собой. И даже тогда, когда весь мир считал, что пару недель мы продержимся, что Россия обречена на победу, даже тогда Лукашенко "пропетлял", - подчеркнул Дикий.

Он напомнил, что Лукашенко предоставил России всю инфраструктуру, возможность с территории Беларуси начать интервенцию, но ни один беларуский солдат в ней участия не принимал.

"И с тех пор продолжается одна и та же история: Путин пытается дожать Лукашенко, чтобы он напрямую вступил в войну и чтобы беларуская армия оказала россиянам помощь, а Лукашенко все это время танцует чем дальше, то более хитрые танцы с бубном, которые сводятся к тому, что, конечно, товарищ Путин мы на вашей стороне, вам всем помогаем, но по разным причинам непосредственную в эту секунду вступить в войну не готовы", - сказал Дикий.

По его словам, беларуский диктатор объясняет российскому, что на западной границе с Польшей и Литвой такая ситуация, что ни одного солдата перебросить не может, что армия еще не готова и нужны совместные учения и при этом желательно на территории РФ.

"Он в очередной раз демонстрирует, что наоборот ему надо готовиться обороняться от украинского вторжения, а не ходить с россиянами, например, на Черниговщину. Не надо недооценивать Лукашенко - есть такая народная пословица "Глупое-глупое, а хитрое", - отметил Дикий.

По его словам, у Лукашенко еще со времен, когда он был председателем колхоза, огромный опыт как имитировать перед центром, что готов выполнять все указания, а на самом деле тихонько делать по-своему и не дать себя "втравить" в какую-то абсолютно безнадежную авантюру.

Ситуация на границе с Беларусью

Министерство обороны Беларуси заявило, что якобы Украина стягивает войска к их границе и пытается "втянуть страну в войну". Белорусский диктатор Александр Лукашенко отличился новыми угрозами и обвинениями. При этом пригрозил, что в случае "эскалации" в Беларуси "мир содрогнется".

В Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия будет пытаться информационно "раскачать" тему наступления из Беларуси, чтобы повлиять на логистику и растянуть украинские силы.

Вас также могут заинтересовать новости: