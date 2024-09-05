Главком заявил, что знает все проблемы, которые испытывают наши военнослужащие, солдаты и офицеры.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что задержки в предоставлении американской военной помощи привели к серьезным неудачам на поле боя и к падению морального духа. И последнее, по его признанию, все еще является проблемой.

По его словам, он часто ездит на передовую и обязательно проводит время со своими солдатами.

"Мы говорим на одном языке... Мы понимаем друг друга, с кем бы я ни разговаривал - будь то рядовой солдат, стрелок, например, или командир бригады, или командир батальона", - сказал он в интервью CNN.

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"Я на этой войне с 2014 года", - сказал он, имея в виду боевые действия на Донбассе последние 10 лет назад.

"Другими словами, фронт - это моя жизнь. Я знаю все проблемы, которые испытывают наши военнослужащие, солдаты и офицеры", - добавил он.

В конце откровенного интервью Сырский поблагодарил западных союзников Украины за поддержку. Перейдя с украинского на английский, он сказал: "Вместе мы сильнее. Вместе мы можем победить".

Помощь Украине от партнеров - детали

Канцлер Олаф Шольц принял поставку усовершенствованной системы ПВО IRIS-T для немецких вооруженных сил и подтвердил заказы еще на пять, а также на дополнительные 17 единиц для Украины, чтобы помочь отразить российские атаки.

IRIS-T, предназначенные для Украины, помогли сбить более 250 российских беспилотников и ракет и спасли много жизней, сказал Шольц. Четыре будут отправлены до конца этого года, а остальные - в следующем году, пообещал он.

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