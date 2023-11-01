Сегодня утром российская армия нанесла удар по центру Херсона, погибла сотрудница городской военной администрации.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По его словам, около 9.00 враг с временно оккупированного левого берега ударил по центру Херсона. Удар пришелся возле многоэтажек, где в это время находились люди. Из-за российской атаки один человек погиб, двое получили ранения.
"От российского снаряда погибла сотрудница городской военной администрации, еще двое ее коллег из Департамента градостроительства - ранены, одна из них в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь...",- сообщил чиновник.
Он уточнил, что на момент атаки люди находились на улице, все они - сотрудники Херсонской МВА - департаментов градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов. В частности, две женщины утром вышли за водой. Именно одна из них получила очень тяжелое ранение - травматическую ампутацию левого предплечья, ранение брюшной полости.
Чиновник обнародовал видео, на котором зафиксированы последствия удара - заметно множество обломков разбитого оконного стекла тому подобное. На земле - много крови. Пожилая женщина, проживающая неподалеку, рассказала, что слышала страшный взрыв и почти сразу за ним последовал ужасный женский крик.
Как уточнил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, пострадал также мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Он тоже является сотрудником МВА.
"Снова вокруг апокалиптическая картина: битое стекло, вырванные оконные рамы, изуродованные дома. Люди с дрожью в голосе рассказывают о пережитом.... Вражеская нечисть и не думает успокаиваться. Обстрелы продолжаются из всех видов оружия, что у них есть...", - отметил Прокудин.
По его данным, за минувшие сутки по Херсону враг выпустил 24 снаряда. В регионе зафиксировано 30 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, станцию технического обслуживания и складские помещения в Херсоне. Вчера из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения", - рассказал чиновник.
Накануне армия РФ обстрелом также убила человека
Напомним, 31 октября российская армия нанесла удар по Херсону, в результате произошло возгорание и повреждение автомобилей, в одном из них заживо сгорел человек. В частности, оккупанты накрыли массированным огнем Центральный район города. Там ранение получил 34-летний мужчина. На час раньше обстреляли Днепровский район, где попали в загоревшуюся машину. После тушения пожара в салоне обнаружили тело владельца.