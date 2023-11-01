Россия ударила по центру Херсона и попала снарядом возле многоэтажки, где шли люди. Очевидица происшествия рассказала, как слышала ужасный женский крик.

Сегодня утром российская армия нанесла удар по центру Херсона, погибла сотрудница городской военной администрации.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По его словам, около 9.00 враг с временно оккупированного левого берега ударил по центру Херсона. Удар пришелся возле многоэтажек, где в это время находились люди. Из-за российской атаки один человек погиб, двое получили ранения.

"От российского снаряда погибла сотрудница городской военной администрации, еще двое ее коллег из Департамента градостроительства - ранены, одна из них в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь...",- сообщил чиновник.

Он уточнил, что на момент атаки люди находились на улице, все они - сотрудники Херсонской МВА - департаментов градостроительства, архитектуры и земельных ресурсов. В частности, две женщины утром вышли за водой. Именно одна из них получила очень тяжелое ранение - травматическую ампутацию левого предплечья, ранение брюшной полости.

Чиновник обнародовал видео, на котором зафиксированы последствия удара - заметно множество обломков разбитого оконного стекла тому подобное. На земле - много крови. Пожилая женщина, проживающая неподалеку, рассказала, что слышала страшный взрыв и почти сразу за ним последовал ужасный женский крик.

Как уточнил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, пострадал также мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Он тоже является сотрудником МВА.

"Снова вокруг апокалиптическая картина: битое стекло, вырванные оконные рамы, изуродованные дома. Люди с дрожью в голосе рассказывают о пережитом.... Вражеская нечисть и не думает успокаиваться. Обстрелы продолжаются из всех видов оружия, что у них есть...", - отметил Прокудин.

По его данным, за минувшие сутки по Херсону враг выпустил 24 снаряда. В регионе зафиксировано 30 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, станцию технического обслуживания и складские помещения в Херсоне. Вчера из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения", - рассказал чиновник.

Накануне армия РФ обстрелом также убила человека

Напомним, 31 октября российская армия нанесла удар по Херсону, в результате произошло возгорание и повреждение автомобилей, в одном из них заживо сгорел человек. В частности, оккупанты накрыли массированным огнем Центральный район города. Там ранение получил 34-летний мужчина. На час раньше обстреляли Днепровский район, где попали в загоревшуюся машину. После тушения пожара в салоне обнаружили тело владельца.

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