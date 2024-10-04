Из них 80% казнены в 2024 году.

Сейчас уже известно о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены врагом именно на поле боя. Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона.

При этом подчеркнул, что 80% казней украинских военных произошло именно в 2024 году. По его словам, такую жестокую тенденцию в отношении украинских пленных начали наблюдать с ноября 2023 года.

Белоусов отметил, что расследуется и расстрел россиянами 16 украинских военных, которые были взяты в плен недавно.

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"По состоянию на сейчас нам известно, что могли погибнуть бойцы двух подразделений ВСУ. Мы знаем номера этих подразделений. Мы предварительно установили данные этих бойцов. Но мы эту информацию проверяем и из уважения к близким, родным, чтобы не ошибиться, фамилии еще устанавливаем. Мы, в принципе, понимаем, где это произошло, какое подразделение вооруженных сил РФ может быть причастно к совершению этого преступления", - отметил он.

При этом добавил, что сейчас там проходят активные боевые и нет доступа к месту их казни.

"Мы направили запросы во все возможные подразделения - разведки, военных, сделали запрос к нашим международным партнерам, чтобы собрать как можно больше информации", - добавил он.

По его словам, вчера в телеграмм-каналах было распространено видео возможной казни еще одного военнослужащего Украины "в дерзкой форме", поэтому уже зарегистрировали еще одно производство.

"Сейчас мы уже имеем информацию о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя. И что важно отметить - 80% этих казней произошло именно в этом году, что говорит о серьезном увеличении этих случаев в 2024 году. Где-то с ноября 2023 года произошли изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в значительно худшую сторону", - подчеркнул Белоусов.

Он добавил, что также украинские военнопленные погибают от пыток в местах лишения свободы, которые находятся в России.

При этом напомнил о массовом уничтожении пленных защитников Мариуполя в Еленовке. По его словам, несколько дней назад был обнародован отчет Верховного комиссара ООН по правам человека, где говорится о подтвержденном факте казни 10 военнопленных в других местах несвободы.

Белоусов сообщил, что на сегодня есть 708 подозреваемых - представителей вооруженных сил России в совершении военных преступлений, из них 131 уже осуждены.

"Если мы говорим о казнях наших военнопленных, то у нас есть 38 уголовных производств. Уже есть 6 военнослужащих, которые получили подозрения", - подчеркнул он.

По его словам, речь идет о военных преступлениях, но в России они не расследуются, поэтому понятно, что такие зверства поощряются руководством России.

Казнь украинских военных - что известно

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2024 года российские оккупационные войска совершили очередное военное преступление в Украине - казнили 16 украинских военнопленных на Покровском направлении.

В Офисе генерального прокурора Украины отмечали, что вероятный расстрел представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих был совершен в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района Донецкой области.

На обнародованном видео зафиксировано, что под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

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