Згурец отметил, что были неподтвержденные сообщения, что противник зашел и в Ласточкино, и в Степное, что там также идут бои, но пока точной информации нет.

Военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что россияне и дальше пытаются использовать свое преимущество в живой силе и технике, продолжая давить на нашу линию обороны.

В комментарии Эспрессо он отметил, что Авдеевское направление остается сложным.

"После выхода украинских войск из Авдеевки наша линия оборона проходила по линии Степное - Ласточкино - Северное. Вчера 25 февраля была информация, спикер группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что наши подразделения уже находятся на западной части Ласточкиного, то есть говорится, что враг протискивает нашу оборону на этом участке", - сказал аналитик.

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Он отметил, что были неподтвержденные сообщения, что противник зашел и в Ласточкино, и в Степное, что там также идут бои, но пока точной информации нет.

"Можем предположить, что враг, используя это давление, действительно хочет подвинуть линию обороны. В значительной степени все будет зависеть от того, как будут действовать дальше наши Вооруженные силы. Скорее всего, учитывая либо недостаточную подготовленность фортификационных сооружений, либо превосходство противника прежде всего в авиации, артиллерии и живой силе, можно предположить вероятность того, что мы отойдем на другие позиции вглубь нашей обороны. Думаю, что сейчас эти несколько дней будут чрезвычайно тяжелыми, потому что враг пытается давить и на других участках фронта, используя окно возможностей, которое сегодня он имеет", - пояснил Згурец.

Война в Украине - ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений, оккупанты продолжают атаковать почти на всех направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Российские войска пытаются продвигаться по всей протяженности фронта 1500 километров, и где-то им это удается, рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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