По словам Наталии Гуменюк, подтверждения этой информации пока нет.

Подтверждения информации о применении российскими оккупантами химического оружия на двух направлениях фронта в Украине, о чем сообщили некоторые западные СМИ, пока нет. Об этом в эфире телеканала FreeДОМ рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

По ее словам, гибридная война России продолжается, и вполне возможно, что это был информационный вброс.

"Эти данные ISW основываются на заявлении 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, которая распространила это на своих ресурсах. Других источников не зафиксировано. У нас пока подтверждения, верификации этой информации нет. ... Возможно, этим вбросом россияне пытаются запугать наши подразделения, мол, что будет использовано или уже применяется химическое оружие", — сказала Гуменюк.

Она также отметила, что соответствующая информация проверяется, и если она найдет подтверждение, будут приняты соответствующие меры.

"Мы ответственно подходим к обнародованию информации, и все то, что подаем в публичное пространство, тщательно проверяем. Поэтому как только будут зафиксированы подобные факты и получены подтверждения, это обязательно будет разглашено. Потому что это действительно нарушение Конвенции. Это основа для рассмотрения в Международном трибунале", — подчеркнула пресс-секретарь.

Химическое оружие на войне в Украине - последние новости

В воскресенье, 25 декабря, ряд западных СМИ сообщили, что Россия якобы использовала химическое оружие на двух направлениях фронта. В частности, речь идет о Бахмутском и Сватовском направлениях.

Отмечалось, что вероятнее всего россияне использовали хлорпикрин, которого "в запасах немало". Кроме того, это оружие уже неоднократно использовалось оккупантами против украинских войск.

Ранее в ВСУ сообщали, что россияне забрасывают позиции ВСУ химическим оружием. Отмечалось, что враг сбрасывает с беспилотных летальных аппаратов взрывчатку с хлорпикрином.

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