Оккупанты постоянно пытаются строить переправы.

На окраине Луганской области возле Лисичанска идут тяжелые бои с российскими захватническими войсками.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, сейчас Донецкая область - цель номер один российских оккупантов.

"На окраине Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои. Враг задействовал много сил и средств, старается постоянно строить переправы для переброски еще большего количества техники. Тем не менее, рашисты несут много потерь, больницы на оккупированных территориях переполнены", - сообщил Гайдай.

Он отметил, что в последние дни украинские защитники плодотворно уничтожают вражеские склады боеприпасов в глубоком тылу. Благодаря этому замедляются враждебные действия на поле боя. Также российские войска стягивают технику на Донбасс.

"39-й год снова. На оккупированных территориях русские терроризируют местное население: ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих, уничтожают все украинское", - отметил глава Луганской областной военной администрации.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что отвод ВСУ из Лисичанска позволит стабилизировать линию фронта.

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