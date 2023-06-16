Воздушные силы создадут свой официальный ресурс, на котором в режиме реального времени будут сообщать о запусках вражеских ракет и БПЛА. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Игнат отметил, что сейчас существует очень много мониторинговых пабликов. В то же время украинцы постоянно хотят видеть свежую информацию о том, кто, где и как атакует.
"Воздушные силы тоже будут делать основные направления атак. Граждан это беспокоит, и много запросов от представителей СМИ. Многие люди хотят видеть информацию из официальных источников, приложения "Воздушная тревога", - заявил он.
Оповещение об овитряной тревоге в Украине
Сейчас существует много ресурсов для отслеживания воздушных тревог в Украине. Среди них сайт єМапа, который обновляется каждые 15 секунд, alarmmap.online (https://alarmmap.online/) и другие.
В частности при поддержке Министерства цифровой трансформации было разработано официальное мобильное приложение "Воздушная тревога", с помощью которого украинцы могут получать сигнал о тревоге на свой телефон.
Также в Украине должна появиться "умная" система предупреждения о воздушных ударах, разработанная для Украины Израилем.