Ведомство создаст свой официальный ресурс, который в режиме реального времени будет сообщать гражданам об угрозах взлетов вражеской авиации, выпусках ракет и БПЛА.

Воздушные силы создадут свой официальный ресурс, на котором в режиме реального времени будут сообщать о запусках вражеских ракет и БПЛА. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Игнат отметил, что сейчас существует очень много мониторинговых пабликов. В то же время украинцы постоянно хотят видеть свежую информацию о том, кто, где и как атакует.

"Воздушные силы тоже будут делать основные направления атак. Граждан это беспокоит, и много запросов от представителей СМИ. Многие люди хотят видеть информацию из официальных источников, приложения "Воздушная тревога", - заявил он.

Оповещение об овитряной тревоге в Украине

Сейчас существует много ресурсов для отслеживания воздушных тревог в Украине. Среди них сайт єМапа, который обновляется каждые 15 секунд, alarmmap.online (https://alarmmap.online/) и другие.

В частности при поддержке Министерства цифровой трансформации было разработано официальное мобильное приложение "Воздушная тревога", с помощью которого украинцы могут получать сигнал о тревоге на свой телефон.

Также в Украине должна появиться "умная" система предупреждения о воздушных ударах, разработанная для Украины Израилем.

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