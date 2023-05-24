При этом он отметил, что ВСУ находятся в лучшей форме.

Российские войска не могут продвигаться на фронте в Украине, поскольку имеют плохое оснащение и командование.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. Он считает, что Украина уже завоевала определенную победу, не дав осуществиться планам российского президента Владимира Путина уничтожить государство в целом.

"Касательно поля боя, то очевидно, что российские вооруженные силы уже не в состоянии продвигаться дальше. Они очень сильно пытались за последние несколько месяцев и зимой, но они не организованы и не могут закрепляться на позициях", - пояснил Волкер.

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Он назвал причины, по которым россиянам не удается ничего добиться в Украине: плохое оснащение, командование, контроль и координация.

В то же время, по его словам, ВСУ хорошо подготовлены и оснащены, интегрированы и находятся под мощным командованием. "Это сыграет решающую роль в ближайшие месяцы, когда Украина будет продвигаться дальше", - выразил мнение Волкер.

Он сказал, что не знает подробностей о будущем контрнаступлении ВСУ, но уверен, что война в Украине будет продолжаться.

Российские оккупанты в Украине

О плохом состоянии российских оккупантов в Украине известно давно. А после мобилизации осенью 2022 года начало страдать еще и оснащение. В британской разведке сегодня сообщили, что hоссийские военное руководство изо всех сил пыталось поддерживать дисциплину в своих рядах во время войны в Украине, но их проблемы только ухудшились после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года.

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