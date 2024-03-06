Петр Черник отметил, что иностранные войска можно использовать для замещения Сил обороны на границе с Беларусью.

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник отметил, что если страны-партнеры согласятся отправить свои войска в Украину, то они не будут участвовать в боевых действиях.

"Я считаю, что ни о какой передней линии фронта не может быть и речи, пока не будет очевидности удара. Например, когда ракета не прилетит в Бундестаг или на Елисейские поля. До этого момента штатные войска на линию боестолкновения не ступят", - заявил он в эфире телемарафона.

Кроме того, он добавил, что перспектива отправки иностранных войск в Украину существует - это возможно организовать не от имени партнерства с НАТО, а с отдельными европейскими странами без привязки к Альянсу.

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"Спадают фобии в отношении Путина и это замечательно. Например, в июне 2022 года Himars казались фантастикой, потом Patriot так же, танковая коалиция и западные самолеты, все казалось фантастикой. Теперь это все, за исключением авиации, которая поступит позже, уже есть. Разговор относительно этого уже начали, поэтому возможно это и дойдет до определенной точки", - сказал Черник.

По словам эксперта, иностранные войска могут заметно помочь Силам обороны Украины даже не участвуя в активных боевых действиях.

"Это может работать по принципу смещения, у нас есть огромная Белорусская граница, на которой стоят наши огромные силы. Мы должны их там держать, потому что противник с другой стороны стоит. И если наши силы отправить на фронт, а вместо них становятся европейские войска, такой механизм вполне рабочий. И сказки, что это невозможно - это только сказки. Это рабочая тема, надеемся, до этого дойдет", - отметил Черник.

Отправка иностранных войск в Украину - главные новости

После встречи европейских лидеров 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что они обсуждают вероятность отправки своих войск в Украину, однако общего решения нет.

Это заявление сразу категорически опровергли в ряде стран, среди которых Соединенные Штаты Америки, Польша, Чехия, Австрия и Германия.

Впрочем, накануне свою позицию частично опроверг президент Чехии Петр Павел. Он призвал к расширению форм помощи, включая возможное присутствие в Украине.

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