'Сильно демотивирует военных': Жорин назвал одну из самых больших проблем в армии

Военный говорит, что есть генералы, которые считают, что они умнее всех командиров бригад и отдельных подразделений.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин убежден, что лучший результат на фронте достигается тогда, когда высшее руководство прислушивается к командирам подразделений, которые работают в том или ином секторе.

"Когда есть полноценное взаимодействие, в результате которого принимаются наиболее эффективные и целесообразные решения, когда есть системная работа - это сразу видно на поле боя", - написал он.

По его словам, так происходит далеко не всегда.

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"Есть генералы, которые считают, что они умнее всех командиров бригад и отдельных подразделений. Им все виднее даже из очень отдаленных от фронта мест. Чаще всего, собственного полевого опыта они не имеют. И это очень опасное явление, которое к тому же сильно демотивирует военных", - пояснил военный.

Жорин утверждает, что положительный факт в том, что так или иначе полевые командиры растут и поднимаются.

"Возможно, не с той скоростью, которой требуют сегодняшние события, но это происходит. Будущее украинской армии именно за такими командирами - которые знают современные методы ведения боя, имеют собственный опыт их применения и могут проводить такие необходимые для нашего войска изменения", - добавил он.

Война в Украине - мнение военных

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов с позывным "Филя" раскритиковал украинские фортификации на передовой. Кроме природного ландшафта, россияне научились использовать и эти укрепления - враг продвигается по длинным танковым рвам, которые недавно выкопали на направлении.

"Мне есть много что сказать о фортификационных сооружениях. Они есть, но они построены неквалифицированно. Я считаю, что за это должен кто-то нести ответственность. Танковый ров - он нарыт. И блиндаж нарыт. Но те места, где он нарыт, и продолжаемость, невзрывные заграждения - которые там должны быть, чтобы враг нас не обходил - ну... это реально преступление", - подчеркнул он.

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