Россияне не оставляют попыток перегрузить украинскую ПВО

Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине и сосредоточила свое внимание на более жестком давлении на Украину. Такое мнение выразил в интервью "Фокусу" военный аналитик Олег Жданов.

"Цель - принудить Украину к быстрой капитуляции на условиях РФ. Уже даже Дональд Трамп начал говорить, что Россия не хочет идти на переговоры без предварительных условий. Это свидетельствует о политическом давлении, а не об уничтожении наших систем ПВО или других элементов обороны", - пояснил он.

По словам Жданова, Россия выбирает свои цели случайным образом, не используя четкой системы. Аналитик пояснил, что все зависит от ситуации и условий. Он также добавил, что россияне не оставляют попыток перегрузить украинскую ПВО, однако это делается больше для запугивания украинцев и демонстрации возможности нанесения мощных ударов по мирным городам.

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"Россия повысила высоту полета "Шахедов" по разным данным от 3 до 5 км. Украинские системы ПВО имеют ограниченную высоту: ЗУ-23-2 - до 3 км, а современные системы типа "Гепард" - до 4 км. Из-за этого даже ПВО типа Patriot не успевают эффективно реагировать на атаки с такой высоты", - пояснил Жданогв.

Он добавил, что Украина нуждается в модернизации средств для борьбы с атаками. Комментируя удары по Харькову, Житомиру, Днепру, Одессе и Кропивницкому, он подчеркнул, что даже наличие определенных технологий, систем РЭБ, эффективность этих средств значительно снизилась, поскольку РФ установила несколько антенн для управления "Шахедами", что затрудняет их перехват.

"Если одна антенна глушится РЭБом, то включается другая и он летит дальше", - подытожил Жданов.

Как сбивают российские ракеты в Украине

Как писал УНИАН, ранее оператор Patriot рассказал, как сбивают российские ракеты. Айтишник Дмитрий, который сейчас служит оператором комплекса Patriot в 96 зенитной ракетной Киевской бригаде и защищает небо от воздушных атак РФ, рассказал, как проходят боевые дежурства и объяснил, почему бойцы не могут выбирать, где сбивать вражеские ракеты.

Он пояснил, что комплекс Patriot обслуживают несколько десятков военнослужащих, и у каждого своя задача во время боевой тревоги.

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