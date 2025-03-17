Чтобы перейти к реализации прекращения огня, необходимо одно условие.

Украина готова готова к 30-дневному прекращению огня в полномасштабной войне, которую уже более трех лет ведет против нашей страны Россия. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном.

"Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что вместе с президентом Макроном обсудили работу команд над формированием четких гарантий безопасности.

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"Позиция Франции по этому вопросу очень конкретная, и мы ее абсолютно поддерживаем. Продолжаем работать и координируем следующие шаги и контакты с партнерами", – добавил президент.

Стороны также коснулись онлайн-встречи лидеров ряда стран по Украине, состоявшейся в субботу, 15 марта. Коалиция стран, которые готовы работать вместе с Украиной ради приближения справедливого и прочного мира, увеличивается, заявил президент.

Прекращение огня в Украине

11 марта по итогам переговоров в Саудовской Аравии стало известно, что Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней. Однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия.

Представители США посетили Россию с аналогичным предложением. Российский диктатор Путин прямо не отверг эту возможность, но и не согласился. Он затягивает согласование режима тишины. По мнению Зеленского, РФ хочет захватить больше территорий Украины.

Аналитики ISW отмечают, что Путин не настроен на прекращение войны против Украины. Перемирие Россия может использовать для подготовки к дальнейшим военным действиям – в том числе, для форсирования Днепра на юге.

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