Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким образом мир может предотвратить развертывание Третьей мировой войны. Об этом Зеленский заявил во время брифинга совместно с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
"Надо, чтобы мир не допустил полномасштабной войны... это может быть началом великой трагедии и великой войны. Потому что сейчас мир находится в такой ситуации, когда на любом континенте может развернуться мировая война", - сказал он.
По словам президента, сейчас мировые лидеры еще могут остановить вероятную глобальную войну благодаря политической воле. Он также подчеркнул, что в случае уменьшения мировой поддержки для Украины есть риски не только для нее, но и для всего мира.
"Если не помогать Украине, Россия наберется сил. Не закончится война тогда и через какое - то время - год-два-три - она вернется, чтобы уничтожить всю Украину и пойти дальше. А дальше будут уже страны Евросоюза и НАТО", - добавил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Россия заинтересована в постоянной дестабилизации. По его мнению, то, что происходит сейчас в мире, происходит не случайно, а для уменьшения внимания к Украине и помощи для Украины.
"Я считаю, что сейчас наибольший риск полного уничтожения Украина прошла. Поэтому дальше уже наши общие риски: останется ли объединенная Европа, союз НАТО и не разгорится ли Третья мировая война. Поэтому самый дешевый вариант для всех - остановить Россию у нас, закончить войну у нас и вывести их с нашей территории. Тогда, я уверен, не будет большой войны как в Европе, так и в мире", - считает он.
Третья мировая война - другие заявления Зеленского
Раньше Зеленский посоветовал мировым лидерам посетить Израиль и поддержать израильский народ. По его мнению, нельзя давать агрессорам возможности думать о Третьей мировой войне или Новой волне агрессии.