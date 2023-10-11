По мнению главы государства, Украина уже прошла наибольшие риски полного уничтожения.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким образом мир может предотвратить развертывание Третьей мировой войны. Об этом Зеленский заявил во время брифинга совместно с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

"Надо, чтобы мир не допустил полномасштабной войны... это может быть началом великой трагедии и великой войны. Потому что сейчас мир находится в такой ситуации, когда на любом континенте может развернуться мировая война", - сказал он.

По словам президента, сейчас мировые лидеры еще могут остановить вероятную глобальную войну благодаря политической воле. Он также подчеркнул, что в случае уменьшения мировой поддержки для Украины есть риски не только для нее, но и для всего мира.

Видео дня

"Если не помогать Украине, Россия наберется сил. Не закончится война тогда и через какое - то время - год-два-три - она вернется, чтобы уничтожить всю Украину и пойти дальше. А дальше будут уже страны Евросоюза и НАТО", - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия заинтересована в постоянной дестабилизации. По его мнению, то, что происходит сейчас в мире, происходит не случайно, а для уменьшения внимания к Украине и помощи для Украины.

"Я считаю, что сейчас наибольший риск полного уничтожения Украина прошла. Поэтому дальше уже наши общие риски: останется ли объединенная Европа, союз НАТО и не разгорится ли Третья мировая война. Поэтому самый дешевый вариант для всех - остановить Россию у нас, закончить войну у нас и вывести их с нашей территории. Тогда, я уверен, не будет большой войны как в Европе, так и в мире", - считает он.

Третья мировая война - другие заявления Зеленского

Раньше Зеленский посоветовал мировым лидерам посетить Израиль и поддержать израильский народ. По его мнению, нельзя давать агрессорам возможности думать о Третьей мировой войне или Новой волне агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: