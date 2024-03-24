Он подчеркивает, что страна-агрессор Россия должна проиграть в этой войне.

Президент Владимир Зеленский отметил, что дальнобойное оружие, средства противовоздушной обороны, артиллерия, санкции, конфискация российских активов и поддержка Украины приближают восстановление мира и нормальной жизни.

Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале главы государства, посвященном 760 дням полномасштабной войны РФ против Украины. "Более двух лет очевидной реальности того, что несет миру путинская система. Руины вместо городов и сел. Боль и смерть вместо жизни. Террор вместо международного права", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы храбро защищают свою страну и защитят. "Я благодарен всем в мире, кто помогает нашему государству и народу. Я благодарю каждого, кто принципиально называет вещи своими именами и не позволяет России обмануть мир пропагандой и покорить шантажом", - отметил президент.

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Зеленский отметил, что Россия должна проиграть в этой войне, и "только это может надежно защитить жизнь".

"ПВО, дальнобойное оружие, артиллерия, санкции, конфискация российских активов, поддержка нашего государства - все это приближает восстановление честного мира и нормальной жизни", - отметил он.

Война в Украине: заявления Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что в российских ракетах и "шахедах", которые были использованы для удара по украинской энергосистеме 22 марта, было более 7 тыс. иностранных компонентов.

По его словам, в ракетах было не менее 300 типов компонентов из 10 стран. Вместе с "шахедами" - всего не менее 7,5 тыс. компонентов.

Президент подчеркнул, что каждый из них - это нарушение санкционных режимов против России и чья-то попытка сделать деньги на уничтожении жизней.

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