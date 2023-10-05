Оккупанты продолжили наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк, но успеха не добились.

ВСУ продолжили ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и незначительно продвинулись.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Как говорится в отчете, украинские силы захватили "серую зону" возле Невельского к западу от Донецка.

Оккупанты продолжили наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк, но успеха не добились.

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Кроме того, как говорится в отчете, российские войска нанесли наземные удары на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и незначительно продвинулись. На кадрах с геолокацией видно, что оккупанты незначительно продвинулись к востоку от Макеевки в 22 км к северо-западу от Кременной.

Война в Украине: новости

Российские войска за сутки атаковали на нескольких направлениях фронта. Генштаб ВСУ сообщает, что произошло 45 боевых столкновений, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаки врага в районах Ивового и Работино. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Работино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Плавни Запорожской области.

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