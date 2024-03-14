В ССО сообщают, что россияне планировали выход, чтобы заминировать водоемы в одном из населенных пунктов.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ помешали попытке противника заминировать водоемы в Херсонской области.

Об этом сказано в сообщении ССО ВСУ в Telegram. Отмечается, что операторы 73-го морского центра ССО во время ведения аэроразведки на Южном направлении обнаружили вражеский автомобиль с лафетом и две лодки. Также на месте находился личный состав противника.

В ССО сообщают, что россияне планировали выход, чтобы заминировать водоемы в одном из населенных пунктов.

"По вражеским целям было оперативно нанесено огневое поражение ударными беспилотными системами. В результате точной работы операторов ССО техника противника уничтожена", - говорится в сообщении.

На видео ССО видно как точно операторы отрабатывают по целям.

Ситуация в Херсонской области

7 марта 2024 года, руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты снова начали минировать захваченную часть левобережной Херсонщины. На очень больших участках открытой местности обустраивают минно-взрывные заграждения, минные поля.

После подрыва в 2023 году дамбы Каховской ГЭС потоки воды несли российские противотанковые мины, которые оккупанты ранее установили вдоль левого берега Днепра. Некоторые мины взрывались, сталкиваясь с препятствиями.

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