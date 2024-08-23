По мнению эксперта, точечные атаки ВСУ на Курском направлении могут способствовать деоккупации всей Украины.

В разведке США заявили, что ни Украина, ни Россия не имеют достаточно сил, чтобы продолжать масштабные наступательные действия и предположили, что война, вероятно, заходит в тупик. В то же время военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что существует много направлений, где ВСУ могут вести точечные атаки, не затрачивая значительные силы на масштабное наступление.

Так, Свитан отметил, что одной из важных целей для Украины остается Крым, ведь россиянам очень сложно оборонять полуостров.

"Если подойти к Армянску, то можно, прикрываясь на правом фланге Черным морем, а на левом - линией фронта, выйти на Крым, чтобы уничтожать российские военные объекты там. Это не масштабная атака, а контрнаступление стратегического уровня, что может привести к серьезным последствиям для российской армии", - отметил он.

Видео дня

Свитан добавил, что без Крыма оккупантам будет не нужен Донбасс или сухопутный коридор там.

Также Свитан отметил, что ни у ВСУ, ни у россиян нет достаточного количества сил и средств, чтобы проводить масштабные наступательные действия на всей линии фронта в Украине.

"А вот точечные атаки Сил обороны на Курском направлении смогут решить стратегическую задачу деоккупации всей Украины", - отметил эксперт.

Война в Украине - новости

Как сообщает Bild со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW), российское военное руководство перебрасывает подразделения из украинской Запорожской области в связи с операцией ВСУ в Курской области. Однако Россия старается не ослаблять главное направление для наступления в Донецкой области, в частности Покровский.

Издание The Wall Street Journal писало, что украинские воины продвигаются к окружению примерно 3 000 российских оккупантов, которые прижаты к реке Сейм на Курщине недалеко от границы с нашим государством.

Вас также могут заинтересовать новости: