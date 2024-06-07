"Макрон специально сделал психологическую "двухходовочку" с Путиным", - Андрей Пионтковский

Публицист Андрей Пионтковский во время интервью УНИАН указал на важные нюансы насчет разрешения Украине бить по территории РФ, рассказал о пропутинских негодяях в элитах США, а также объяснил, что нужно для завершения войны.

Как и чем разрешат Украине атаковать российские оккупационные войска на территории Российской Федерации? Решится ли Вашингтон дать полный "зеленый свет" в этом вопросе, и от чего это зависит?

Фактически этот вопрос решен. Какое-то удивительное упорство беспомощного маразматика, не побоюсь назвать его так, - Байдена. Он единственный, кто этому сопротивляется. Я думаю, что уже невозможно этому сопротивляться, потому что, во-первых, мы видим инициативу Макрона, который сейчас практически является лидером свободного мира, лидером в поддержке Украины.

Вопрос в сроках тогда. Мне кажется, что решение насчет ударов по РФ готовят как "вишенку на торт" на саммит НАТО (запланирован на 9-11 июля).

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На саммит НАТО - это слишком долго. Я думаю, что какое-то официальное решение будет объявлено в ближайшие дни. Мы же знаем, откуда идет давление на Байдена. Речь идет о преодолении секретной договоренности, достигнутой Бернсом и Путиным 2 ноября 2011 года во время визита Бернса в Кремль. Там была достигнута устная предательская договоренность. Путин обещал, что не пойдет дальше Украины, тем самым не поставит перед американцами болезненные вопросы активизации статьи 5 устава НАТО (в случае нападения на одну страну Альянса все остальные должны за нее заступиться, - Ред.). А за это Бернс ему обещал, что американцы не будут позволять украинцам наносить удары по российской территории.

Сейчас уже совершенно другое соотношение сил в американском политикуме. Очень сильное давление рейгановского крыла Республиканской партии, и я не вижу, как Байден может еще несколько дней продолжать сопротивляться этому давлению.

Разрушаются же сказки о ядерной эскалации, согласитесь? А чем теперь пугать Байдена?

С ядерным шантажом еще несколько месяцев назад покончил Эмманюэль Макрон, когда специально сделал психологическую "двухходовочку" с Путиным - сначала он заявил, что целью Франции и Запада в целом должно быть поражение России, и что он будет готов отправить французские войска.

Путин стандартно ответил угрозами ударов по Франции, намекая и на ядерные удары. Макрон ему ответил очень просто: "Во-первых, мои военнослужащие уже находятся на территории Украины также, как британские, наши специалисты обслуживают ракеты, а кроме того, не забывайте, что Франция - ядерная держава". Все, с ядерным шантажом было покончено.

Какие последствия для фронта будет нести стирание этой "красной линии" о применении западного вооружения на территории Российской Федерации, и тогда чего ждать от Москвы?

От Москвы не стоит ждать ничего, кроме дальнейших угроз. На наших глазах за последние недели исчезли две жирных "красных линии", во-первых, не забывайте, что американцы передали ATACMS самой большой дальности. Во-вторых, я ответственно утверждаю, что практически эта "линия" - разрешение бить по российским военным целям, снята. Осталась последнее - самое "жирное" нелепое требование от Запада, что пилотами западных самолетов должны быть украинцы.

Макрон последовательно размывает эти "границы", когда он говорит об отправке технического персонала, то через запятую это означает "пилоты". Достигнут договоренность, что основное место базирования западных самолетов, не только F-16, будет на аэродромах в Румынии и Польше. Они будут оттуда "заскакивать" на какие-то украинские аэродромы, но между миссиями они будут базироваться там.

Поэтому, если русские захотят ударить по этим самолетам, это будет означать конвенциональную войну с НАТО, в которой у русских нет никаких шансов.

А чьи приказы будут выполнять западные пилоты?

Французские пилоты будут выполнять приказы французского руководства, британцы - британского.

Ясно, что ни одна из сторон не может сделать прорыв на линии фронта. Российское наступление началось только благодаря "голодной паузе" (Украина длительное время не получала военную помощь от США, - Ред). Оно имело бы успех, если бы еще на месяц-два продлилась бы эта вооружейная "голодная пауза".

Сотни самолетов позволят "выкинуть" российскую группировку из Крыма в самые короткие сроки. Для этого требуется несколько недель, наверное. Я думаю, Макрон своими заявлениями подготавливает новости о западных летчиках, не только F-16.

По сведениям Financial Times, в середине июня Зеленский должен встретиться с Байденом. Они утверждают, что Украина и США в Италии подпишут договор о безопасности перед саммитом G7 (13-15 июня).

Я надеюсь, что все-таки американский политикум подтянет за оставшиеся дни Байдена к позиции Макрона. Мы же наблюдаем интересный феномен - здоровое соперничество за лидерство в свободном мире между Францией и Соединенными Штатами. Байден и Макрон соперничают за то, кто из них лучший друг Украины - это очень хорошее соперничество.

А почему Байден не хочет принимать участие в Саммите мира?

Этих почему за последние два года столько накопилось: а почему Байден очень долго колебался с передачей HIMARS, Patriot, Bradley, потому что там сидят два негодяя пропутинских, они никуда не делись - Салливан и Бернс.

Чего ждем от саммита НАТО? И как Вам информация о том, что Зеленского просят якобы не форсировать тему членства Украины?

Не надо ее форсировать, ведь, как бы он ее не форсировал, никогда на это не согласится, например, Венгрия, Словакия, да и Турция, наверное. Доктрина Макрона заключается в преодолении этих пророссийских элементов в НАТО. Складывается новая коалиция желающих внутри НАТО - Франция, Англия, Польша и Румыния, которая предоставляет свои дроны, Финляндия, Швеция.

Сто самолетов достаточно для окончания этой войны. Путин боится армии, боится военного переворота. В этой атмосфере падение Крыма будет означать падение путинского режима.

Благодаря чистке генералитета Путин обезопасил себя или все еще сидит на "пороховой бочке"?

Эта бочка актуализируется по мере неудач Путина на фронте. Когда самолеты начнут активно разрушать всю инфраструктуру Крыма… сейчас наступает 1944 год для Гитлера-Путина (в этом году немецкого диктатора пытались убить офицеры).

Алексей Лихман