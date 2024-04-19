Украина готовит ответные меры.

Страна-агрессор не отказалась от проведения массовых ракетных атак по территории Украины и сейчас накапливает средства поражения. Об этом сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"К сожалению, не приходится говорить, что враг отказался от тактики массовых ракетных ударов. Да, паузы есть. Разумеется, они связаны, в том числе, и с накоплением. Неоднократно использовалось ракетное вооружение буквально только что изготовленное", - прокомментировал он.

Юсов отметил, что сейчас крупные города, которые находятся в непосредственной близости к российской границе, подвергаются значительно более жестоким обстрелам, потому что средства поражения, которые враг может там применять, - это более широкая номенклатура. По этим мирным населенным пунктам Украины россияне осуществляют не точные, точечные удары, а ведут умышленный массированный обстрел. Это военные преступления.

Видео дня

"Понятно, что Украина нуждается в усилении средств противовоздушной, противоракетной обороны, о чем говорит и военно-политическое руководство. И готовит ответные меры", - резюмировал представитель ГУР.

Война РФ против Украины - последние новости

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали "падение" вражеского бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае РФ, сказав, что "это вендетта" за удар России по Чернигову, Днепру и другим мирным городам Украины.

17 апреля россияне ударили ракетами по центру Чернигова. Сообщалось, что есть "прилет" в объект социальной инфраструктуры. Впоследствии стало известно, что повреждения получило и большое количество многоэтажек, уничтожены десятки транспортных средств, погибли 18 человек, еще около 80 пострадали.

Президент Владимир Зеленский заявил, что трагедии в Чернигове из-за россиян не случилось бы, если бы украинское государство имело достаточное количество систем противовоздушной обороны, и мир достаточно решительно противодействовал террору РФ.

22 марта Россия поразила по Украине 151 цель за одну атаку. Тогда была разрушена в частности ДнепроГЭС. В общем под прицелом врага были различные энергообъекты по всей стране.

Вас также могут заинтересовать новости: