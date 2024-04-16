Насыщенность неба разведдронами несколько снизилась - за минувшие сутки зафиксирован пролет 134 разведывательных беспилотников.

Российская армия за прошедшие боевые сутки осуществила на Ореховском направлении 7 штурмов, еще пять было на Херсонщине.

В Силах обороны юга Украины уверяют, что, несмотря на желание выбить ВСУ с их позиций, враг успеха не имеет. При этом, за последние боевые сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили 7 штурмов, из которых 5 - в районе Старомайорского и по одному - в районе Новодаровки и в районе Малой Токмачки. Также на левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, враг совершил 5 штурмов в направлении плацдарма возле Крынок.

"Понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций, Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - отмечают в ВСУ.

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Потери агрессора

В течение суток на указанных двух направлениях уменьшилось на 150 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники врага. Из них - танк, 19 единиц автобронетехники, 4 артиллерийских системы, 2 антенны FPV, аэрофотостанция и 4 лодки.

Вражеские обстрелы

По данным украинских военных, оккупанты не прекращают аэроразведку, хотя насыщенность неба разведдронами несколько снизилась - в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 134 разведывательных беспилотников.

В течение боевых суток оккупанты на Ореховском направлении нанесли 3 авиационных удара с применением 6 управляемых авиабомб и около трех десятков неуправляемых авиационных ракет. По населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей враг применил 117 FPV-дронов, 4 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 242 осколочных боеприпаса.

"В результате применения ударного БпЛА неустановленного типа по Херсону повреждено почтовое отделение, складское помещение и грузовой гражданский автомобиль. Враг 7 раз ударил из артиллерии по Херсону, обстрелял около десятка населенных пунктов Херсонщины. В результате ранена 16-летняя девушка... Повреждено около десятка частных жилых домов и объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

На Николаевщине враг нанес артиллерийские удары по Очаковской и Куцурубской общинах. На Днепропетровщине агрессор бил артиллерией и FPV-дронами по Никопольщине - повреждены несколько частных жилых домов, линия электропередач, теплицы и гражданские автомобили.

На Запорожье вражеской артиллерией обстреляно около десятка населенных пунктов. Повреждены несколько частных жилых домов.

По информации Сил обороны, корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях сейчас отсутствуют, ракетоносители заведены в пункты базирования.

Общая ситуация на фронте

Напомним, по последним данным мониторингового проекта DeepState, российские захватнические войска имеют продвижение на трех направлениях. В частности, сегодня ночью аналитики сообщили, что обновили интерактивную онлайн карту боевых действий. Согласно ей, речь идет об Авдеевском, Ореховском и Новопавловском направлениях. По информации DeepState, враг продвинулся возле Очеретино, Бердичев, Старомайорского и Красногоровки.

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