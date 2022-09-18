В наступлении и в обороне российские войска всегда используют тактику "огневого вала", отметил обозреватель.

Россия не может обеспечить свои передовые подразделения необходимым количеством боеприпасов ни для осуществления эффективного наступления, ни для обороны в Украине.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В наступлении и в обороне российские войска всегда используют тактику "огневого вала". Чтобы осуществлять эффективное наступление в Украине, оккупантам необходим потенциал 50 тыс. – 70 тыс. выстрелов в сутки. Чтобы осуществлять эффективную оборону, этот показатель составляет в среднем 30 тыс. – 40 тыс. выстрелов в сутки", – отметил он. Видео дня

"В настоящее время они не могут обеспечить свои передовые подразделения необходимым количеством боеприпасов ни для осуществления эффективного наступления, ни для обороны. Нет, это не означает, что у них нет выстрелов для ствольной и реактивной артиллерии – это чушь. Они у них были, есть и будут всегда. Но между этими "были", "есть" и "будут" существенное значение играет их количественная составляющая, критически влияющая на дальнейшие возможности российских оккупационных войск", – добавил Коваленко.

Ранее эксперт отмечал, что дефицит ракетного вооружения вносит все больше негативных корректив в боеспособность российской армии.

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