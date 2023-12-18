Аэродром под Ростовом атаковали 17 беспилотников. Меньшую часть из них россиянам удалось сбить.

Во время массированной атаки беспилотников на аэродром "Морозовск "в Ростовской области РФ повреждено десять Су-34. Еще два самолета не подлежат ремонту.

Как сообщает спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук со ссылкой на распространяемую врагом информацию, аэродром атаковали 17 украинских БПЛА. Семь из них сбили с помощью ЗРПК "Панцирь-С1", остальные поразили цели.

"Удар нанесен с использованием 17 ударных БпЛА (тип устанавливается). Сообщается, что 7 единиц удалось сбить с помощью ЗРПК "Панцирь-С1". 10 единиц поразили цели. Два "Су-34" не подлежат ремонту. Еще 10 получили различные повреждения", - отметил Братчук.

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Атака беспилотников на аэродром в Ростовской области

Неизвестные беспилотники в ночь на 17 декабря атаковали военный аэродром российских оккупантов в Ростовской области - в Морозовске.

Атаку подтвердил и местный губернатор Василий Голубев. По его версии, противовоздушная оборона сбила "большую часть" беспилотников над аэродромом.

Согласно открытым данным, на военном аэродроме в Морозовске базируется 559 гвардейский полк (в/ч 75392). На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики СУ-24, СУ-24М и СУ-34.

В то же время в Минобороны России отчитались, что их ПВО в ночь на 17 декабря якобы сбила 33 беспилотника над Волгоградской, Липецкой и Ростовской областями. Впоследствии Россияне добавили, что уничтожены еще два беспилотника в Волгоградской области.

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