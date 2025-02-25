По мнению Луценко, единственное, что сейчас остается Украине, – это воевать.

Предложения об окончании войны, которые сейчас звучат, преждевременны, потому что "Гитлер со Сталиным" – пока друзья. Так прокомментировал ситуацию, сложившуюся в российско-украинской войне, военнослужащий, депутат Верховной Рады 8 созыва Игорь Луценко.

"Я думаю, что это преждевременные предложения. То есть предложения наивных людей, которые пытаются каким-то образом быть в информационном поле вокруг самых больших проблем человечества, которой, безусловно, является российско-украинская война. Думаю, что еще преждевременно серьезно их разбирать", – сказал военный в эфире LB live.

Он считает, что надо дождаться, когда наконец поймут "объективно ситуацию". Военный сравнил нынешнюю ситуацию с той, что была накануне Второй мировой войны, когда между двумя диктаторами – Гитлером и Сталиным – были определенные договоренности, которые впоследствии были нарушены.

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"Сколько нужно было Гитлеру, чтобы поссориться со Сталиным, то есть перестать быть союзниками... Надо эти процессы анализировать, понимать, что у нас пока Гитлер со Сталиным – друзья. Но я надеюсь, что все изменится", – сказал Луценко.

Также он ответил на вопрос, о том, готовы ли военные, которые давно на передовой, воевать дальше.

"Тот, кто готов воевать, он готов продолжать, независимо от того, что Трамп и Путин думают", – пояснил бывший депутат.

В то же время он признал, что существует другая проблема – большое количество людей в армии сейчас не понимают, для чего они "там". А надежды, которые вбрасываются внешнеполитическими "агентами", придерживают бойцов в этом состоянии.

"Но здесь нужно просто расслабиться и воевать. К сожалению, у нас другого выбора нет", – подчеркнул Луценко.

При чем здесь Сталин и Гитлер: важный контекст

Договор о ненападении между Советским Союзом и Германией, также известный как пакт Молотова – Риббентропа или как пакт Сталина – Гитлера – это межправительственное соглашение, которое было подписано в августе 1939 года. Ранее такие договоры с Гитлером подписали Польша (1934), Великобритания (1938), Франция (1938), Прибалтийские страны (1939) и др.

Согласно договору, стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. Уже в сентябре 1939-го Гитлер начал вторжение в Польшу, примерно через 20 дней в Польшу вторглись советские войска.

Территориальный раздел Польши между Сталиным и Гитлером был завершен подписанием договора "о дружбе". В 1940 СССР присоединил страны Прибалтики, Бессарабию и Северную Буковину, а также часть финской территории (в результате вторжения в Финляндию), а летом 1941-го гитлеровцы напали уже и на Советский Союз.

Завершение войны в Украине

Содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник считает, что без устранения факторов, приведших к войне, которую развязала РФ против Украины, любые попытки мирного урегулирования будут оставаться временными. В таком случае договоренности будут сорваны еще на этапе их достижения.

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что Российская Федерация не может быстро достичь своей стратегической цели в Украине, поэтому ей нужна пауза для восстановления сил и работы над ошибками. По его словам, заявления РФ о том, что их цель – полная оккупация Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и удержание контроля над временно оккупированной Автономной республикой Крым не соответствуют действительности. Им нужно гораздо больше.

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