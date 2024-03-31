По его словам, продвижение противника на том направлении "удалось стабилизировать".

Ситуация на Авдеевском направлении остается крайне сложной, но контролируемой. Об этом заявил командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук.

"Это остается основным направлением удара противника. Он сосредотачивает здесь основные усилия, пытается всячески продвигаться вперед. Сверхусилия делает наша пехота, наши штурмовики, это люди, которые не спят буквально. Они и днем, и ночью уничтожают противника под постоянным артиллерийскими обстрелами, под постоянными обстрелами УАБов", – рассказал он в эфире телеканала "Мы – Украина".

По его словам, продвижение противника на том направлении "удалось стабилизировать".

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"Не сказать, что остановили в полной мере, поскольку на этом направлении противник сосредотачивает не одну и не две бригады, а именно армию, которая состоит из нескольких дивизий. Несмотря на это, держимся, крепимся и ждем, что вскоре будет принят закон о мобилизации и наконец придет пополнение", – отметил Кухарчук.

Война в Украине: ситуация на фронте

Аналитик издания BILD Юлиан Рёпке пишет, что российским оккупантам осталось захватить два села под Авдеевкой для выхода на оперативное пространство. По его словам оккупанты прорвали линию Бердичи - Семеновка - Орловка - Тоненькое везде, кроме Бердичей и Семеновки. За эти населенные пункты идут бои, но, по данным Рёпке, частично они уже под контролем врага.

Что касается общей ситуации на фронте, то, по данным Генштаба, за сутки там произошло 79 боевых столкновений. Только на Новопавловском направлении российские оккупанты более 30 раз пытались прорвать оборону украинских защитников.

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